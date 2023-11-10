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Педофилов хотят сажать пожизненно в Казахстане

Казахстан педофилы наказание Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на заседании МВК в Минюсте презентовал поправки по вопросам защиты прав женщин и детей. Одна из новелл – пожизненное заключение для педофилов, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане хотят ужесточить ответственность за нарушение прав детей.

"Мы тоже долго спорили. Предлагается норма по пожизненному заключению по фактам изнасилования детей несовершеннолетних. Без никаких альтернатив. Предлагается норма – ответственность за приставание сексуального характера к несовершеннолетним. Предлагается новый состав кодекса по недонесению преступления по отношению к несовершеннолетним. Такие факты вы знаете, когда близкие родственники, соседи и другие знают и имеют информацию о нарушении прав детей. При этом эту информацию скрывали".Асхат Аймагамбетов

По тем, кто уже отбывает наказание за изнасилование несовершеннолетних и выйдет на свободу, предлагается ввести пожизненный пробационный контроль.

"Есть зарубежный опыт. Нам тоже ученые предлагали. По всем тем педофилам, которые будут выходить из мест лишения свободы, даже после того, как закончится пробационный контроль и судимость будет погашена, мы считаем, что они должны всю жизнь находиться под пробационным контролем. Если меняет место проживания, место работы, все должно быть под контролем соответствующих органов".Асхат Аймагамбетов

За последние несколько дней в Казахстане произошло несколько шокирующих преступлений, жертвами которых стали дети. Эксперты считают, что изменить законы недостаточно, нужно еще добиться их исполнения.

В Казахстане также предлагают изменить порядок принудительного лечения педофилов в виде их химической кастрации. В частности, начинать вводить препараты перед освобождением, а не в период несения наказания. Однако эксперты не совсем согласны с этим.

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