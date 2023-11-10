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В Казахстане хотят наказывать за харассмент

Казахстан харассмент Минюст Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на заседании МВК в Минюсте презентовал поправки о введении ответственности за харассмент, сообщает Zakon.kz.

Депутат представил поправки по вопросам защиты прав женщин и детей.

"Что касается защиты прав женщин, мы предлагаем введение ответственности за харассмент при трудовых отношениях. Предлагаются поправки в Трудовой кодекс и законодательные акты в этой части. Эти нарушения прав, по мнению разработчиков, также должны наказываться".Асхат Аймагамбетов

Он также высказал предложение по криминализации бытового насилия, если оно произошло неоднократно.

"Мы пытались соблюсти баланс. Дискуссия по поводу декриминализации, что было сделано несколько лет назад, до сих пор продолжается. Очень много позиций. Некоторые профессора занимают одну позицию. У МВД есть другая позиция. Но факт остается фактом. Это проблема на сегодня не решена. Мы предлагаем по однократным оставлять ответственность. Но за систематические или неоднократные такого рода нарушения предлагается криминализация по защите прав женщин".Асхат Аймагамбетов

Также среди поправок есть нормы, касающиеся преследования, выселения агрессора в специальные центры.

"Когда бывают проблемы семейно-бытовых отношений, обычно выселяется женщина с ребенком. Агрессор остается дома. Дальше продолжает вести свой образ жизни. Женщина вынуждена искать прибежище. Поэтому депутатами предложена норма выселять агрессора, при этом предусматривается обеспечение его соответствующими условиями".Асхат Аймагамбетов

Казахстанки стали чаще сообщать о бытовом насилии. В МВД заявили, что почти каждую ночь полицейским Астаны приходится стоять у чужих дверей и стучать в них, чтобы разобраться в очередном бытовом конфликте.

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