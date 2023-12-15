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Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы

снег в Алматы Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы осадки продолжатся, но морозы пойдут на спад.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 16 по 22 декабря жителям и гостям южной столицы необходимо быть готовыми к гололеду, снегу и крепкому морозу по ночам.

16 декабря: переменная облачность, днем снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°C, днем -4-6°C.

17 декабря: переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -3-5°C.

18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°C, днем 0-2°C.

19 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +1+3°C.

20 декабря: переменная облачность, временами осадки, преимущественно в виде снега, гололед. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +1+3°C.

21-22 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами гололед. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -1-3°C.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 8 областях страны на 15 декабря.

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