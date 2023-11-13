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Десятки дефектов нашли специалисты при строительстве трассы в Атырауской области

Десятки дефектов нашли специалисты при строительстве трассы в Атырауской области Фото: Zakon.kz
Инженеры взяли пробы асфальта, который укладывают строители на трассе "Атырау-Астрахань" и нашли там 65 нарушений норм, сообщает Zakon.kz.

Тщательный контроль за строительством международной трассы ведут специалисты Атырауского областного филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов". Чтобы проверить качество работ они взяли порядка 400 проб асфальтового покрытия на сорока километрах отстроенной трассы и нашли 65 дефектов, передает ATPress.

Установлено, что 65 образцов не соответствуют стандартам Республики Казахстан. То есть в некоторых местах, используемых для дорожного строительства, имеется крупный пористый гравий, фракция гравия и толщина изображения керна не соответствуют требованиям. Установлено, что в некоторых местах дорожное покрытие, открытое для движения транспорта, негладкое, рассказал изданию начальник филиала Нурлан Жантурин.

Из всех выявленных нарушений подрядчик устранил девять. Все дополнительные работы строительная компания проводит за свой счет.

Ранее стало известно, что в Петропавловске новая дорога разрушилась через два дня после укладки асфальта.

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