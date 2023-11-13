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Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования

Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования Фото: pixabay
В Алматинской области руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу, осуществляли формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков, сообщает Zakon.kz.

Расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным Департаментом АФМ.

Отмечается, медицинское учреждение передано в доверительное управление в октябре 2020 года.


"В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Расследование продолжается. 

Ранее стало известно, что ставка вознаграждения Фонда социального медстрахования снизится в 2024 году.

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