Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования

В Алматинской области руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу, осуществляли формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков, сообщает Zakon.kz.

Расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным Департаментом АФМ.



Отмечается, медицинское учреждение передано в доверительное управление в октябре 2020 года.





"В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что ставка вознаграждения Фонда социального медстрахования снизится в 2024 году.