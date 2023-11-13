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Новые улицы в Астане получили названия

В Астане новые улицы получили названия Фото: Zakon.kz
Принято совместное постановление акимата города Астаны и решение маслихата города от 31 октября 2023 года "О присвоении наименований некоторым составным частям города Астаны", сообщает Zakon.kz.

В частности, присвоены следующие наименования:

по району "Есиль" города Астаны:

  • улице с проектным наименованием № 28/1 - улица Анадолы;

по району "Нұра" города Астаны:

  • улице с проектным наименованием Е108 - улица Шандор Петөфи. 

Документ опубликован 8 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане переименуют 69 улиц и 18 учебных заведений.

Лариса Черненко
Астана
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