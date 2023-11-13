В ВКО возобновили работу круглосуточные диспетчерские службы дорожных формирований

На пресс-конференции РСК дорожные службы и спасатели ВКО рассказали, что для оперативного реагирования при ЧС определены силы и средства в количестве 1535 человек и 838 единиц техники, из которых 568 ед. дорожной техники местных исполнительных органов и дорожных организаций.

По словам руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржана Жумадилова все производственные помещения и обогревательные пункты к зимнему периоду готовы, обеспечены запасами угля, ГСМ и продуктами первой необходимости.

"Подготовлено свыше двух тонн противогололедного материала, закуплено 130 временных дорожных знаков, ведется работа по установке, 720 тонн угля, вывезено на участки 300 тонн. С 1 ноября возобновили работу круглосуточные диспетчерские службы дорожных формирований. Всего в регионе будет действовать 7 пунктов обогрева на дорогах республиканского и областного значения". Нуржан Жумадилов

Ринат Кондыбаев, начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО рассказал, что в прошлый зимний период спасателями на автомобильных дорогах области было проведено 7 аварийно-спасательных работ, спасено и эвакуировано 168 человек и 7 единиц техники. Благодаря оперативному реагированию жертв не допущено.

Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на республиканской автодороге работу осуществляет трассовый медико-спасательный пункт, расположенный в Уланском районе в селе Привольное.

"В случае осложнения обстановки для проведения аварийно-спасательных работ на вооружении ДЧС ВКО имеется 104 единицы высокопроходимой техники, которая будет рассредоточена в районах наиболее подверженных снежным заносам. Среди них 76 единиц техники повышенной проходимости, к примеру, вездеход-болотоход ШЕРП, Трэкол и другие". Ринат Кондыбаев

ДЧС ВКО совместно с Филиалом "Казгидромет" на постоянной основе организовано взаимодействие по получению штормовых предупреждений. До населения информация передается путем SMS сообщений, а также через мобильное приложение "DARMEN".

"В регионе 325 очагов угрожают хозяйственным субъектам и жизни людей, 93 километра автодорог могут быть подвергнуты воздействию снежных лавин в периоды повышенной лавинной опасности. По обслуживаемым районам области разработано 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где установлено 160 снегомерных реек, которые обслуживаются наблюдателями филиал". Руководитель ВК филиала "Казселезащита" Советбек Станбеков

Департамент по ЧС призывает население быть предельно внимательными и не подвергать себя рискам.

"При объявлении штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния. Скоро водоемы покроются льдом. Категорически запрещается выход на неокрепший лед, в темное время суток и при плохой видимости", – пояснил начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО.