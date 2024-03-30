Более 368 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов ВКО

В ВКО силами местных исполнительных органов и спасателей очищено 447 арыков, 72 канала, 447 мостов. Вывезено более 368 тыс. кубических метра снега, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками ДЧС в целях подготовки населения к паводковому периоду, проведено более 290 рейдов в 158 населенных пунктах. Населению даны рекомендации по подготовке территории, прилегающий к домам к паводковому сезону.



"В противопаводковых работах задействованы военнослужащие воинской части 68303, которые проводят превентивные мероприятия в районе Алтай. В целом в регионе силами ДЧС и местных исполнительных органов проводится подворовой обход населения, отвод воды, отсыпка грунта и укладка мешкотары". Пресс-служба ДЧС ВКО

В районе Улкен Нарын, селе Улкен Нарын проведена работа спасателями, военнослужащими воинской части № 68303, местными исполнительными органами по откачке воды и укладке мешкотары. Из 11-ти придворовых территорий частных жилых домов и одного дома откачано 2500 кубометров воды и уложено 200 единиц мешкотары с инертным материалом.

В период с 30 марта по 2 апреля 2024 года на территории области действует штормовое предупреждение в связи с выпадением осадков и повышения температуры воздуха, в связи с чем, возможны подъемы уровней воды и формирование таловых и склоновых стоков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову. Затем поручил оценить объемы ущерба, нанесенного природной стихией. Кроме того, глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

