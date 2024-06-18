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Законодательство РК

В КНБ подтвердили информацию о ходатайстве Карима Масимова помиловать его

Карим Масимов, прошение о помиловании, КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 11:25 Фото: Gov.kz
В Комитете национальной безопасности в ответ на запрос Zakon.kz подтвердили информацию о прошении Карима Масимова помиловать его, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ответа, оно поступило в марте 2024 года:

"Обращение К. Масимова в марте 2024 года с ходатайством о помиловании подтверждаем".

В КНБ также сообщили, что в отношении осужденного за госизмену Масимова продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных п. З) ч. З ст. 218 (Легализация/отмывание денег и/или иного имущества, полученных преступным путем, в крупных размерах) и ч. 4 ст. 366 (Получение взятки) УК РК.

Сейчас экс-глава КНБ находится в Следственном изоляторе КНБ в Астане.

24 апреля суд вынес приговор Кариму Масимову. Его осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Экс-главу КНБ РК признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. 16 июня 2023 года апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.

КНБ РК начал досудебное расследование по факту государственной измены 6 января 2022 года, после массовых беспорядков. В рамках расследования задержали Карима Масимова и других людей.

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