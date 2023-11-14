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Какой будет погода в Казахстане 15 ноября

Какой будет погода в Казахстане 15 ноября Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в стране в среду, 15 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана с отрогом антициклона ожидается преимущественно погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтов на западе, северо-западе ожидается дождь, севере страны – осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении.

Синоптики также отметили, что по республике прогнозируются туманы и усиление ветра.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток. Подробнее по ссылке выше.

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Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
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