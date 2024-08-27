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Туман, гроза и сильный ветер: в 15 областях РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 20:06 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 28 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В северной половине области сохранится высокая пожарная опасность, в  Талдыкоргане – высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области гроза. Ветер северо-восточный на западе, юге, в горных районах области, порывы 18-23 м/с. На западе, севере области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы в конце дня гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с. В Конаеве временами гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18-23 м/с.

Ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области, 15-20 м/с. На большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем гроза. Ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с. 28 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем гроза. Ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области туман. В Кокшетау ночью и утром туман.

На западе, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке области – чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

Днем на юге Абайской области гроза. Ветер северный, северо-восточный на западе, юге, в центре области, 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области – чрезвычайная пожарная опасность. 

Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере области, 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке Кызылординской области гроза, шквал. Ветер северный ночью на севере области, днем на большей части области, 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром и днем гроза, шквал. Ветер северный днем, порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, днем на западе, севере Карагандинской области гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге, в центре Улытауской области временами сильный дождь, град, шквал. На востоке, юге, в центре области гроза. Ветер северо-восточный на востоке, юге, в центре области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге Мангистауской области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на севере, юге области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области туман. В Костанае ночью и утром туман.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области туман. В Павлодаре ночью туман.

На юге Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее пресс-служба "Казгидромет" предоставила прогноз погоды на 28, 29 и 30 августа в Астане, Алматы и Шымкенте.

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Елена Беляева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
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