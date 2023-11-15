Захоронение сибирской язвы обнаружили в пригородном поселке Уральска

Cкотомогильник расположен в поселке Деркул близ Уральска. Опасное захоронение появилось здесь еще в конце 70-х. О таком опасном соседстве местные жители даже и не подозревали, сообщает Zakon.kz.

Жительница поселка Мастура Досмагамбетова рассказала, что впервые слышит о захоронении.

"Наш дом расположен рядом со школой. Живем здесь с 2008 года. Нужно держать эту ситуацию под строгим контролем. В последнее время столько заболеваний регистрируют, – сказала она.

По информации "Хабар 24", в регионе насчитывается свыше 200 захоронений сибирской язвы. По данным антикоррупционной службы, 117 из них находились в ненадлежащем состоянии.

"За период с 2017 по 2023 годы бюджетные средства для заграждения 222 скотомогильников не выделялись. Преобладающее количество скотомогильников не соответствуют требованиям и представляют собой примитивные сооружения". Заместитель руководителя Управления превенции антикоррупционной службы ЗКО Асет Салимов

Специалисты отметили, установку ограждений и знаков ветеринарные службы проводили еще семь лет назад. За это время, многие из них разрушились. В профильном ведомстве обещали до конца года оградить все захоронения.





"Захоронение датируются еще советским временем. Нормы действующего законодательства тогда не действовали. Новые санитарные нормы и правила по расположению от жилых массивов приняли только в 2015 году". Руководитель отдела Управления ветеринарии ЗКО Берик Ералиев

По данным эпидемиологов, последний случай опасной инфекционной болезни зарегистрировали в 2005 году в Жанибекском районе. В мерах профилактики санврачи проводят плановую вакцинацию. Прививки получают в первую очередь люди, которые занимаются убоем, транспортировкой и реализацией мясной продукции.



По данным экспертов, споры сибирской язвы могут сохраняться в грунте 100 лет и "активируются" при контакте с животными.

Ранее стало известно, что в ВКО пасли скот на землях, зараженных сибирской язвой.