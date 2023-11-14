В ВКО пасли скот на землях, зараженных сибирской язвой

В Восточном Казахстане под пастбища и сенокосы несколько лет выдавали земли, где был захоронен скот, зараженный сибирской язвой. Шокирующие факты установили в местном департаменте по борьбе с коррупцией, и сегодня их обнародовали.

Согласно информации КТК, всего в регионе чуть больше 100 могильников, и почти на каждом выявили нарушения.

Отмечается, что в большинстве случаев опасные территории использовались в сельском хозяйстве. А рядом примерно с каждым пятым захоронением расположены жилые и социальные строения. Так, например, в Курчумском районе в 10 минутах ходьбы от скотомогильника находится школа. А в Тарбагатайском в 250 м от такой зоны умудрились построить жилой дом. При этом по нормам зона отчуждения должна составлять минимум 1 км.

Как уточняется, местами безопасности не отвечают заборы вокруг скотомогильников. В Усть-Каменогорске, например, обнаружили захоронение, где ограждение и предупредительные знаки и вовсе отсутствуют.

В Антикоре считают: чиновники перестали мониторить объекты, где когда-то хоронили больной скот. И теперь обещают за это наказать. Населению же, уверяют в ведомстве, ничего не угрожает.

"По некоторым сибиреязвенным захоронениям разница есть в сведениях. Например, местные исполнительные органы, акиматы не владеют информацией, где эти скотомогильники есть. Перезахоранивать никто ничего не будет, изменять сейчас уже ничего не нужно. Но хотя бы их нужно обозначать, ограждать, чтобы не было доступа к ним, и предпринимать меры, чтобы приводить в соответствие". Руководитель управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Архат Бейсембаев

Ранее, 23 октября, в приемный покой районной больницы Абайского района обратились пациенты с язвами на тыльной стороне руки. У них заподозрили сибирскую язву и перенаправили в инфекционный центр областной клинической больницы. Мужчина 1948 года рождения попал в реанимацию. Спасти его врачи не смогли, невзирая на все усилия.

О том, что вспышку сибирской язвы выявили в поселке Топар Карагандинской области, стало известно 26 октября. Источником заражения стал бычок с частного подворья, его тушу утилизируют. Диагноз "сибирская язва" подтвердился у трех человек, еще два человека под наблюдением врачей. Выявлено 30 контактных лиц. В поселке ввели экстренный карантин.