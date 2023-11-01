Египет впервые согласился пропустить беженцев из осажденного сектора Газа

Пограничный пункт Рафах на границе между Египтом и осажденным израильской армией сектором Газа открыли для эвакуации мирных жителей впервые с начала полномасштабной войны между палестинскими боевиками и Израилем, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 1 ноября, через пункт Рафах впервые за три недели пропустят жителей Газы, которым требуется медицинская помощь. Из осажденного палестинского анклава эвакуируют десятки раненых мирных жителей и сотни иностранных граждан.

Об открытии пограничного пункта сумели договориться представители Израиля, Египта и движения ХАМАС при участии посредников в лице США и Катара. Как долго пункт Рафах останется открытым, египетские и палестинские власти не уточняют. Египет согласился выпустить из сектора Газа только 81 человека с тяжелыми травмами для оказания срочной медпомощи. Примерно в 15 км от Рафаха для раненых палестинских беженцев возведут полевой госпиталь.

До этого у границы собрались сотни палестинцев, пытавшихся покинуть осажденный сектор, но пропускной пункт Рафах работал только в одну сторону. Из Газы выпустили лишь четырех заложников, освобожденных ХАМАСом. При этом гуманитарную помощь в палестинский анклав ввозят именно через Рафах, границу уже пересекли более 200 грузовиков с медикаментами и продуктами.

Ситуацию усложняет то, что в секторе Газа находятся иностранцы – граждане 44 стран и представители 28 международных агентств, в том числе ООН. По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, американские дипломаты "добились реального прогресса" в переговорах по обеспечению безопасного прохода через палестино-египетскую границу для нескольких сотен граждан США и других стран. Находящихся в Газе британских подданных также предупредили о возможном открытии пункта Рафах для эвакуации в ближайшее время.

Опасения по поводу гуманитарной катастрофы в секторе Газа усилились после того, как армия Израиля разбомбила лагерь беженцев при попытке уничтожить одного из главарей движения ХАМАС. Авиаудар по мирным жителям осудили представители ряда стран, в том числе Египта и Иордании.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической. С израильской стороны погибли 1,4 тысячи человек, с палестинской – более 8 тысяч. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа.



Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.