О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 2-4 ноября рассказали синоптики

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – со 2 по 4 ноября 2023 года, Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, дождь и снег ожидаются лишь в столице, а в двух мегаполисах страны прогнозируют преимущественно погоду без осадков.

В Астане:

2 ноября – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С;

– переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С; 3 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +8+10°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +8+10°С; 4 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

В Алматы:

2 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 0 -5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С;

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 0 -5 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С; 3 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +12+14°С; 4 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.

В Шымкенте:

2 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +17+19°С;

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +17+19°С; 3 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С; 4 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.

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