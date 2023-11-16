Запретить бытовым насильникам работать в органах и лишить их права на оружие предлагает депутат

Депутат Сената Жанна Асанова направила запрос премьер-министру, в котором предложила меры по борьбе с бытовым насилием. Одна из них – запретить агрессорам работать в государственных и силовых органах, а также лишать их права на владение оружием, сообщает Zakon.kz.

Депутат считает, что ситуация на местах "совершенно плачевная, равнодушие уполномоченных лиц и коррупция не позволяют и никогда не позволят в полной мере решить проблему".

"Будь то домашнее насилие, абьюзерство, дискриминация или другие проявления физического и эмоционального насилия, к сожалению, сейчас только социальные сети стали действенной площадкой для поддержки пострадавших и воздействия на правоохранительные органы для обеспечения справедливого наказания преступников. Помимо ужесточения законов, необходимо обеспечить женщинам и матерям равный статус в общественном сознании. Нам важно изменить отношение к женщине и детям, как к предметам торга или собственной вещи". Жанна Асанова

Она считает, что нужно расширить до региональных представительств отдельную службу по противодействию домашнему насилию в МВД РК. Разработать и законодательно закрепить инструкцию по правилам взаимодействия правоохранительных органов с жертвами насилия при первичном обращении, с учетом общепринятых международных стандартов и психологических норм. При неисполнении "безоговорочно привлекать таких сотрудников к ответственности". Также депутат считает, что полицейские должны постоянно обучаться эффективным методам реагирования на случаи насилия и оказания помощи жертвам.

"Внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием. Необходимо на государственном уровне внедрить программу для изменения поведенческих шаблонов правонарушителей, включающую в себя коррекционные программы, психологические тренинги, принудительное лечение от алкоголизма и наркомании для предотвращения рецидивов". Жанна Асанова

Она также предлагает увеличить финансирование для развития сети кризисных центров. Сейчас обеспеченность кризисными центрами составляет всего около 15%, что означает отсутствие доступа к кризисным центрам жертв бытового насилия из районов и сел. А помимо открытия и организационно-бытовых расходов, необходимо учитывать также проживание женщин (и детей) в кризисных центрах. Не все регионы выделяют на это деньги.

"Необходимо проведение информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности о проблеме насилия и формирование общественного мнения. Настала необходимость анализа контента, в СМИ, интернет-платформах и киноиндустрии, на предмет выявления и запрета материала, популяризирующего насилие. При этом также следует обратить внимание на книги и компьютерные игры, в которые играют наши дети и подростки. Пересмотреть образовательные программы в школах, направленных на формирование у детей и молодежи уважения к правам других, и на осознание негативных последствий насилия и дискриминации". Жанна Асанова

Сенатор предлагает увеличить оплату социальным адвокатам, чтобы жертвам насилия в первые часы помогали адвокаты со стажем, имеющие опыт в аналогичных процессах, а не практиканты.

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