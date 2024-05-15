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Депутат предлагает внедрить доступную ипотеку для молодежи

Дома, жилье, ипотека, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 15:36 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Даулет Мукаев 15 мая направил запрос заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву. Он предложил разработать новую жилищную программу для молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что оказание всесторонней поддержки молодежи является одним из приоритетных задач государства.

"Самой важной потребностью является проблема жилья, но этот вопрос не находит своего решения. С 2019 года количество молодых людей, проживающих в переданных на временную ареду квартирах в городах Астана, Алматы и Шымкент, достигло 10 тысяч. Сегодня молодые люди в мегаполисах подвергаются высокому риску остаться за бортом", – дополнил он. 

По его словам, у молодых людей, которые снимают квартиры, нет возможности накопить деньги и купить собственное жилье. 

"С 2019 года также увеличился уровень инфляции, а цены на жилье растут из года в год. Еще 5 лет назад средний квадратный метр квартиры в республике составлял 200 тысяч, а сейчас почти 400 тысяч. То есть он увеличился в 2 раза. Если посмотреть правде в глаза, то вместо того, чтобы собирать деньги на жилье, на первый план вышла борьба за выживание на фоне дороговизны", – сказал Даулет Мукаев. 

Депутат считает, в стране нет доступной и выгодной государственной программы для молодежи.

"Из-за отсутствия эффективной программы в стране молодые люди вынуждены работать за рубежом, чтобы получить жилье. Сколько тех, кто уже решил там остаться и уже не вернутся в Казахстан. А это приводит к уменьшению талантливой и талантливой молодежи в стране. Молодые люди, проживающие в арендуемых государственных квартирах, лишены других государственных программ и возможности стоять в очереди", – дополнил он. 

Он предлагает рассмотреть вопрос о создании условий для получения молодыми людьми доступного жилья и возможности приобретения ими собственного жилья с первоначальным взносом не менее 10% и процентной ставкой не выше 5%. 

1 марта в Казахстане стартовала новая ипотечная программа "Отау", ориентированная на работающую молодежь и молодые семьи. Спустя два месяца, 1 мая, в стране запустили еще одну ипотечную программу "Наурыз", подробнее – по ссылке

Ранее в "Отбасы банке" объяснили, почему не у всех казахстанцев приняли заявки по новой жилищной программе. 

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