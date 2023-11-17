Дания справится со Словенией и без лидеров, считают эксперты

Встреча главных соперников Казахстана по отбору на Евро-2024 будет жаркой. Дания и Словения будут бороться за лидерство в группе Н и гарантированный прямой выход на турнир. У кого больше шансов – разберемся с экспертами.

Дания

Главная сенсация прошлого Евро проводит отбор на ура. В 8 матчах 6 побед, одна ничья (1:1 со Словенией на выезде) и поражение от сборной Казахстана в той самой эпической игре (2:3). Крепкая и сыгранная команда из категории "ниже гранда, выше середняка". Однако к решающей стадии отбора датчане подходят без двух лидеров – Расмус Хойлунн и Кристиан Эриксен пропускают игры из-за травм.

На правах фаворита и хозяев поля Дания со старта будет давить и стремиться забить, да и во всех матчах квалификации команда играла первым номером. Аналитики Parimatch уверены, что датчане забьют гол к 42-й минуте встречи, и дают на это коэффициент 1.85.

Словения

По очкам в группе команда Матьяжа Кека не уступает датчанам – у обеих сборных их по 19. В целом, команда тоже смотрится сыгранно и солидно, особенно с поправкой на класс. У словенцев лишь два футболиста играют на высшем уровне – вратарь Ян Облак из "Атлетико" и форвард Бенджамин Шешко из "РБ Лейпциг". Остальные игроки выступают либо в европейских середняках по типу "Панатинаикоса" и "Фенербахче", либо во внутреннем чемпионате. Не пусто, но и не густо.

Против датчан Словения явно будет играть от обороны с расчетом на контратаки – так было и в домашнем матче. И, скорее всего, забьет после перерыва – как мы видели в матче с Казахстаном (1:2), словенцы это любят и умеют. В этом уверены и эксперты Parimatch: то, что Словения забьет во 2-м тайме, они оценивают в 2.70.

Аналитика и прогноз

Даже с учетом потери лидеров Дания смотрится в этом матче явным фаворитом: 1.55 против 7.10 у Словении. Но без Хойлунна голевой феерии в матче ждать не стоит, да и защищаться словенцы умеют. Как считают аналитики Parimatch, в этой игре забьют обе команды, но голов будет точно меньше 4 – такой исход оценен ими в 3.65.