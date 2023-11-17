Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дания справится со Словенией и без лидеров, считают эксперты

Дания справится со Словенией и без лидеров, считают эксперты Фото: Parimatch
Встреча главных соперников Казахстана по отбору на Евро-2024 будет жаркой. Дания и Словения будут бороться за лидерство в группе Н и гарантированный прямой выход на турнир. У кого больше шансов – разберемся с экспертами.

Дания

Главная сенсация прошлого Евро проводит отбор на ура. В 8 матчах 6 побед, одна ничья (1:1 со Словенией на выезде) и поражение от сборной Казахстана в той самой эпической игре (2:3). Крепкая и сыгранная команда из категории "ниже гранда, выше середняка". Однако к решающей стадии отбора датчане подходят без двух лидеров – Расмус Хойлунн и Кристиан Эриксен пропускают игры из-за травм.

На правах фаворита и хозяев поля Дания со старта будет давить и стремиться забить, да и во всех матчах квалификации команда играла первым номером. Аналитики Parimatch уверены, что датчане забьют гол к 42-й минуте встречи, и дают на это коэффициент 1.85.

Словения

По очкам в группе команда Матьяжа Кека не уступает датчанам – у обеих сборных их по 19. В целом, команда тоже смотрится сыгранно и солидно, особенно с поправкой на класс. У словенцев лишь два футболиста играют на высшем уровне – вратарь Ян Облак из "Атлетико" и форвард Бенджамин Шешко из "РБ Лейпциг". Остальные игроки выступают либо в европейских середняках по типу "Панатинаикоса" и "Фенербахче", либо во внутреннем чемпионате. Не пусто, но и не густо.

Против датчан Словения явно будет играть от обороны с расчетом на контратаки – так было и в домашнем матче. И, скорее всего, забьет после перерыва – как мы видели в матче с Казахстаном (1:2), словенцы это любят и умеют. В этом уверены и эксперты Parimatch: то, что Словения забьет во 2-м тайме, они оценивают в 2.70.

Аналитика и прогноз

Даже с учетом потери лидеров Дания смотрится в этом матче явным фаворитом: 1.55 против 7.10 у Словении. Но без Хойлунна голевой феерии в матче ждать не стоит, да и защищаться словенцы умеют. Как считают аналитики Parimatch, в этой игре забьют обе команды, но голов будет точно меньше 4 – такой исход оценен ими в 3.65.

Читайте также

6,5 тысячи казахстанцев переплачивали за питание в детских садах
6,5 тысячи казахстанцев переплачивали за питание в детских садах
штормовое предупреждение
В каких регионах Казахстана на пятницу объявлено штормовое предупреждение
министр
Дархан Кыдырали высказался о росте случаев проявления насилия в Казахстане
Редакция Zakon.kz
Дания Словения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
Неожиданную новость сообщила фанатам Мадина Садвакасова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления