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Казахстан не проиграет Словении, считают эксперты

Казахстан не проиграет Словении, считают эксперты Фото: Parimatch
18 очков – лучший результат Казахстана в отборочных матчах чемпионатов мира и Европы за всю историю. Но теперь команда Магомеда Адиева может достичь кое-чего еще более серьезного: попасть в финальный этап турнира. Разберем с экспертами Parimatch, насколько это реально.

Словения

Сборная Словении в этом отборочном цикле подтвердила свой давний статус: не гранд, но команда, которая всегда претендует на участие в чемпионатах мира и Европы. Попадает, правда, нечасто – на Евро словенцы в последний раз играли в 2000 году, на ЧМ – в 2010-м. Ни там, ни там из группы выйти команда не смогла.

Нынешняя сборная Словении – крепкая команда, но из звезд в ней только голкипер "Атлетико" Ян Облак да форвард РБ "Лейпциг" Беньямин Шешко. Обращает на себя внимание фигура тренера: именно Матьяж Кек руководил словенцами в 2009 году, когда они выбили из стыков за попадание на ЧМ-2010 сборную России. Что касается отбора на Евро-2024, сборная Словении прошла его здорово – до поражения от Дании (1:2) команда даже претендовала на первое место в группе. Тем не менее, бывали и провалы, например, поражение от Финляндии в Хельсинки (0:2).

В матче с Казахстаном словенцев устроит ничья, и они вряд ли с первых минут помчатся забивать, но могут быть эффективными в контратаках. Так, вероятность того, что команда Кека забьет еще в первом тайме, эксперты оценивают в 1.70.

Последние матчи Словении (4-0-1, 13-4)

Дания – Словения 2:1

Северная Ирландия – Словения 0:1

Словения – Финляндия 3:0

Сан-Марино – Словения 0:4

Словения – Северная Ирландия 4:2

Казахстан

Команда Магомеда Адиева не блестяще сыграла с Сан-Марино (3:1), но задачу выполнила и дежурные три очка набрала. Полный стадион в Астане остался доволен и проводил сборную в Любляну в отличном настроении. Да, со Словенией не сыграют травмированные Бактиер Зайнутдинов и Асхат Тагыберген, но Адиев уже наверняка придумал, как с этим быть. Чтобы впервые в истории попасть на чемпионат Европы, казахстанцам нужно обыгрывать Словению, но и рисковать нельзя, можно пропустить быстрый гол — исход "тотал первого тайма меньше 1" кажется экспертам вероятным, коэффициент на него составляет 1.83.

Последние матчи Казахстана (3-0-2, 7-6)

Казахстан – Сан-Марино 3:1

Финляндия – Казахстан 1:2

Дания – Казахстан 3:1

Казахстан – Северная Ирландия 1:0

Казахстан – Финляндия 0:1

Где покажут матч Словения – Казахстан

Прямая трансляция игры привычно пройдет на телеканале Qazsport.

Прогноз

Решающие встречи трудны для прогноза, в них многое происходит случайно. Ясно одно: встречаются две мотивированные команды без огромной разницы в классе. Поэтому стоит внимательно рассмотреть на итог "Казахстан не проиграет" – коэффициент на него составляет 2.65.

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Редакция Zakon.kz
Казахстан Словения
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