Где в Казахстане самые худшие дороги
Фото: pixabay
Министр транспорта Марат Карабаев, выступая на брифинге 28 сентября 2023 года, рассказал о состоянии дорожной инфраструктуры в Казахстане и выделил регионы с наиболее критической ситуацией, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В Министерстве транспорта назвали регионы с самыми плохими и самыми хорошими дорогами в Казахстане.
"Мы посетили не все регионы. Планируем быть в Западно–Казахстанской области, в Атырау и Актобе. Что касается в целом регионов – лидеров и аутсайдеров, этой информацией несколько раз делились. Мы применяем методику, позволяющую оценить состояние дорог как хорошее или удовлетворительное. Лидерами по данной оценке стали Жамбылская область, Мангистау и Павлодар", – сообщил министр.
По словам министра, в этих регионах состояние автодорог является наилучшим.
"Аутсайдеры: Западно–Казахстанская область, Атырау, Актобе. Самый большой аутсайдер, скорее всего, ЗКО".Марат Карабаев
При этом Марат Карабаев отметил, что в 2023 году правительство выделило Западно-Казахстанской области финансирование, превышающее предыдущий уровень на 50%.
Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта 2 сентября 2023 года.
1 сентября Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу Казахстана поручил восстановить Министерство транспорта.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript