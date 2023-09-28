Где в Казахстане самые худшие дороги

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Министр транспорта Марат Карабаев, выступая на брифинге 28 сентября 2023 года, рассказал о состоянии дорожной инфраструктуры в Казахстане и выделил регионы с наиболее критической ситуацией, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Министерстве транспорта назвали регионы с самыми плохими и самыми хорошими дорогами в Казахстане. "Мы посетили не все регионы. Планируем быть в Западно–Казахстанской области, в Атырау и Актобе. Что касается в целом регионов – лидеров и аутсайдеров, этой информацией несколько раз делились. Мы применяем методику, позволяющую оценить состояние дорог как хорошее или удовлетворительное. Лидерами по данной оценке стали Жамбылская область, Мангистау и Павлодар", – сообщил министр. По словам министра, в этих регионах состояние автодорог является наилучшим. "Аутсайдеры: Западно–Казахстанская область, Атырау, Актобе. Самый большой аутсайдер, скорее всего, ЗКО". Марат Карабаев При этом Марат Карабаев отметил, что в 2023 году правительство выделило Западно-Казахстанской области финансирование, превышающее предыдущий уровень на 50%. Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта 2 сентября 2023 года. 1 сентября Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу Казахстана поручил восстановить Министерство транспорта. Читайте также Дату сдачи экзамена на права можно забронировать через приложение "ЦОН" Платные дороги подорожают в Казахстане Есть ли в Астане школы без столовых

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