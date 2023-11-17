Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную Казахстана в матче против Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.

Фото Касым-Жомарта Токаева на стадионе "Астана Арена" опубликовала пресс-служба Акорды.

Сборная Казахстана по футболу сыграет 17 ноября отборочный матч Чемпионата Европы 2024 года с командой Сан-Марино в Астане.

Опубликованы стартовые составы команд:

Казахстан: Шацкий, Каиров, Малый, Марочкин, Быстров, Досмагамбетов, Чесноков, Бейсебеков, Зуев, Оразов, Аймбетов;

Сан-Марино: Бенедеттини, Този, Росси, Ди Майо, Фабри, Баттистини, Лаццари, Муларони, Капиккьони, Голинуччи, Нанни.

Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).

Трансляция матча начнется в 21:00 по времени Астаны на телеканале "Qazsport".