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Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион "Астана Арена"

Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион "Астана Арена" Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную Казахстана в матче против Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.

Фото Касым-Жомарта Токаева на стадионе  "Астана Арена" опубликовала пресс-служба Акорды. 

Сборная Казахстана по футболу сыграет 17 ноября отборочный матч Чемпионата Европы 2024 года с командой Сан-Марино в Астане.

Опубликованы стартовые составы команд:

  • Казахстан: Шацкий, Каиров, Малый, Марочкин, Быстров, Досмагамбетов, Чесноков, Бейсебеков, Зуев, Оразов, Аймбетов;
  • Сан-Марино: Бенедеттини, Този, Росси, Ди Майо, Фабри, Баттистини, Лаццари, Муларони, Капиккьони, Голинуччи, Нанни.

Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).

Трансляция матча начнется в 21:00 по времени Астаны на телеканале "Qazsport".

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