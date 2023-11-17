Во втором тайме отборочного матча Чемпионата Европы 2024 года Казахстан забил еще один гол в ворота Сан-Марино. Автором гола вновь стал Ислам Чесноков, сообщает Zakon.kz.

Ислам Чесноков исполнил дубль на матче с Сан-Марино. Мяч в ворота противника он забил практически в самом начале второго периода встречи - на 51-ой минуте.

После второго тайма казахстанцы выигрывают со счетом 2:0.

В Астане 17 ноября проходит матч отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана принимает команду Сан-Марино.

Сборная Казахстана вышла на матч с Сан-Марино в таком составе: Шацкий, Каиров, Малый, Марочкин, Быстров, Досмагамбетов, Чесноков, Бейсебеков, Зуев, Оразов, Аймбетов.



За игрой следит на арене Касым-Жомарт Токаев. В этот раз рядом с ним присутствуют Димаш Кудайберген, Дмитрий Баландин и Ольга Рыпакова.

Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).