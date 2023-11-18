Сколько тонн угля добыли в Казахстане с начала года

Председатель Комитета промышленности МПС РК Азамат Панбаев подчеркнул важность угольной отрасли для страны, уточнив, что оцененные запасы угля составляют 33,6 млрд. тонн, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Панбаев в ходе своего выступления на сессии, посвященной актуальным вопросам угольной промышленности в рамках международного форума "Казсодержание 2.0", отрасль играет ключевую роль, обеспечивая 70% электроэнергии, загрузку коксохимии и полное удовлетворение потребностей в топливе для коммунально-бытового сектора и населения.

По его данным, за январь-октябрь текущего года в стране добыто порядка 91,3 млн. тонн угля.

Панбаев сделал акцент на расширяющихся возможностях использования угля в реализации новых проектов и привел примеры инвестиций в новые заводы: запуск завода по выпуску спецкокса мощностью 400 тыс. тонн в год компанией "Шубарколь Комир" и уникальный проект по внедрению циклично-поточной технологии транспортировки угля (ЦПТ) ТОО "Богатырь Комир".

Председатель Комитета также представил Концепцию развития топливно-энергетического комплекса до 2029 года, включающую реализацию восьми проектов и планы по строительству новых энергоблоков и ТЭЦ.

Спикер уверен: стратегия развития угольных компаний, ориентированная на глубокую комплексную переработку угля и переход к углехимии, приведет к увеличению добычи угля до 117 миллионов тонн к 2029 году.

Ранее в Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля.

Предыдущий запрет был введен на полгода с 26 мая 2023-го.