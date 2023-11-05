Туман и сильные ветры: в столице и восьми областях объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации, опасных явлений погоды и штормовое предупреждение по территории Казахстана на 6 ноября. По прогнозам синоптиков, по республике ожидается туман и ветер, сообщает Zakon.kz.

Синоптическая ситуация

"Практически вся территория республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается ясная погода без осадков. Лишь на востоке страны под влиянием атмосферных фронтов ночью сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег. По Казахстану прогнозируются туманы, на юге, юго-востоке, ночью востоке РК усиление ветра, ночью на востоке с низовой метелью". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области и в областном центре – Кокшетау –ожидается туман.

На севере Улытауской области ожидается туман.

На западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области и в главном городе региона – Павлодаре – ожидается туман.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области и в городе Кызылорда ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

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На севере Туркестанской области ожидается ветер скоростью до 15- 20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер до 15-20, ночью временами порывы могут достигать 25 м/с.