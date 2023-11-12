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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

небо, облака Фото: pexels
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 12 по 14 ноября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

12 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха днем +3+5°C, ночью +3+5°C.

13 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха днем +3+5°C, ночью +1+3°C.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха днем +5+7°C, ночью 0+2°C.

Алматы

12 ноября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +6+8°C, ночью +1+3°C.

13 ноября: переменная облачность, утром осадки (дождь, мокрый снег), туман. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6+8°C, ночью +1+3°C.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +8+10°C, ночью 0-2°C.

Шымкент

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3 м/с. Температура воздуха днем +6+8°C, ночью +2+4°C.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11+13°C, ночью 0+2°C.

14 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15+17°C, ночью 0+2°C.

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