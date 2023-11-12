Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: pexels

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 12 по 14 ноября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 12 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха днем +3+5°C, ночью +3+5°C. 13 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха днем +3+5°C, ночью +1+3°C. 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха днем +5+7°C, ночью 0+2°C. Алматы 12 ноября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +6+8°C, ночью +1+3°C. 13 ноября: переменная облачность, утром осадки (дождь, мокрый снег), туман. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6+8°C, ночью +1+3°C. 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +8+10°C, ночью 0-2°C. Шымкент 12 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3 м/с. Температура воздуха днем +6+8°C, ночью +2+4°C. 13 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11+13°C, ночью 0+2°C. 14 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15+17°C, ночью 0+2°C. Читайте также Человек труда – гордость страны: в столице стартовал айтыс "Алтын домбыра" Ветер, осадки и туман: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 12 ноября Уникальный завод стоимостью 90 млрд тенге начали возводить в Костанае

Следите за новостями zakon.kz в: