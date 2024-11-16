Казахстан проиграл Нидерландам в отборочном турнире чемпионата Европы-2025

Сборная Казахстана проиграла команде Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2025 до 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Матч проходил в Ассене (Нидерланды) и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Уже на третей минуте сборная Нидерландов вышла вперед: пенальти реализовал Дон-Анджело Конаду. Во втором тайме отличился Дживайро Рид, забивший на 53-й минуте.

В итоге сборная Нидерландов набрала шесть очков и возглавила турнирную таблицу группы 1. У сборной Казахстана после двух сыгранных матчей – три очка. Напомним, на старте отборочного турнира казахстанские футболисты сотворили громкую сенсацию, победив в гостях сборную Украины – 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по футболу 14 ноября проиграла Австрии в домашнем матче Лиги наций со счетом 0:2, потерпев четвертое подряд поражение и обеспечив себе последнее место в группе.