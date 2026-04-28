#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

В Алматы салют в Парке Ганди обернулся хаосом: снаряды летели в людей

Фото: Zakon.kz
В Алматы запущенный в Парке Ганди салют привел к хаосу, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 27 апреля 2026 года. Очевидцы произошедшего поделились кадрами, как в парке стреляет салют, а люди разбегаются в стороны, потому что огни летели не вверх, а по низу.

"Сегодня вечером (21:30) мы с мужем были на пробежке в Парке Ганди. Уже собирались уходить от памятника после фото, как навстречу нам шли гости из кафе "Динара" с коробками салюта. Через несколько минут они начали запускать фейерверк прямо в парке. Но что-то пошло не так: коробка, похоже, перевернулась, и снаряды начали разлетаться в разные стороны, буквально обстреливая людей вокруг. Это было очень опасно. В парке в тот момент находились семьи, дети, люди просто отдыхали, никто не ожидал такого", – поделилась автор видео.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по факту запуска пиротехнических изделий в общественном месте Управлением полиции Алмалинского района проводится проверка.

"В настоящее время устанавливаются участники инцидента и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Вместе с тем обращаем внимание, что на пульт "102" сообщений по данному факту не поступало. Между тем своевременное обращение в полицию позволяет оперативно реагировать на подобные ситуации и принимать меры по "горячим следам", – говорится в комментарии.

Полиция призвала людей при выявлении правонарушений незамедлительно сообщать об этом на пульт "102".

Отметим, что по запуску салютов в Казахстане существуют определенные ограничения. О них полиция рассказывала накануне новогодних праздников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: