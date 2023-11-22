Павлодарскую чиновницу наказали за поездку на служебном авто

Совет по этике рассмотрел нарушение чиновницы Павлодарской области, которая в день выборов районных акимов воспользовалась служебным автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Госслужащая, которая выступала доверенным лицом одного из кандидатов в пост акима, использовала служебный автомобиль, чтобы выехать в соседний район. Машину заметили местные жители и обратились в госорганы, передает Pavlodarnews.

"5 ноября, являясь доверенным лицом, находилась в Железинском районе. Из района Теренколь я добралась, использовав госимущество – автотранспорт. Цель моя была общественная", – рассказала сама чиновница.

Женщина признала и вину и отметила, что личной выгоды у нее не было. При этом, она обратилась в бухгалтерию, чтобы оплатить амортизацию и один день работы водителя.

Совет по этике рассмотрел дело, мнение в ходе заседания разделились. По решению совета, госслужащей рекомендовали вынести выговор.

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