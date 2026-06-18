Пьяный аким за рулем служебного авто в ЗКО: история получила неожиданное продолжение

Пьяного чиновника поймали за рулем служебного авто в Западно-Казахстанской области. Дело рассмотрели на заседании Совета по этике при департаменте Агентства по делам государственной службы региона, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", 17 июня 2026 года прошло очередное заседание Совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении акима Чапаевского сельского округа Акжайыкского района Биболата Зинуллина.

Сотрудники полиции остановили его за рулем служебного авто в нетрезвом состоянии в рабочее время.

По словам заместителя руководителя Департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Даурена Хаирова, случай произошел 12 марта этого года. На чиновника составили административный протокол в Чапаевском сельском округе, который он сам и возглавлял.

"Мы на постоянной основе проводим мониторинг судебных решений и СМИ. И об этом нам стало известно из базы административных правонарушений. Первая инстанция приняла решение в его пользу. Суд оправдал его. Однако постановлением апелляционной инстанции решение первого суда было обжаловано", – рассказал Даурен Хаиров.

В итоге Совет по этике вынес рекомендацию уволить акима. Оказалось, что у Биболата Зинуллина на момент нарушения уже было дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

В октябре Совет по этике уже рассматривал его дело. Тогда он перечислил бюджетные деньги за недостроенный объект.

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