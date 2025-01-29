Движение частично перекрыли на трех участках дорог областного значения в Казахстане
Фото: Zakon.kz
29 января с 16:00 в связи с ухудшением погодных условий будет закрыто движение на трех участках дорог областного значения, сообщает Zakon.kz.
Из-за сильного ветра и нулевой видимости дороги закрыты для всех видов автотранспортных средств на трассах:
- Жезды – Карсакпай – Байконур – Косколь (0-221 км);
- Улытау – Каракенгир – Малшыбай – Сатпаев (0-226 км);
- Караганда – Самарка – Атасу – Айнабулак (61-204 км).
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупнейших городах страны с 30 января по 1 февраля. По их данным, в Астане прогнозируют морозы с дальнейшим понижением температуры. В Алматы и Шымкенте пройдут дожди со снегом.
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