Пригородные маршруты возобновили движение в Акмолинской области

На двух трассах в Акмолинской области 22 ноября с 17:40, в связи с улучшением погодных условий, открыто движение для всех видов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, движение открыто на автодороге Астана – Петропавловск, 18-230 км (Астана – Щучинск) и с 18:20 открыто движение на трассе Макинск – Аксу – Торгай, 0-240 км (Макинск – Торгай).

Ранее сообщалось, что все пригородные маршруты приостановили в связи с плохой погодой в Астане.

Отметим, что синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 23-25 ноября 2023 года.