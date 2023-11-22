Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пригородные маршруты возобновили движение в Акмолинской области

автобусы в Астане Фото: gov.kz
На двух трассах в Акмолинской области 22 ноября с 17:40, в связи с улучшением погодных условий, открыто движение для всех видов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, движение открыто на автодороге Астана – Петропавловск, 18-230 км (Астана – Щучинск) и с 18:20 открыто движение на трассе Макинск – Аксу – Торгай, 0-240 км (Макинск – Торгай).

Ранее сообщалось, что все пригородные маршруты приостановили в связи с плохой погодой в Астане.

Отметим, что синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 23-25 ноября 2023 года.

Читайте также

открыто движение
В Казахстане сняли ограничение движения на 19 участках дорог
соцсеть
Казахстанцы пожаловались на сбои в работе социальной сети ВКонтакте
Расследование в отношении сотрудников QazaqGaz, задержание транспортных инспекторов – итоги дня
Расследование в отношении сотрудников QazaqGaz, задержание транспортных инспекторов – итоги дня
Елена Беляева
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления