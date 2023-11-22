Пригородные маршруты возобновили движение в Акмолинской области
Фото: gov.kz
На двух трассах в Акмолинской области 22 ноября с 17:40, в связи с улучшением погодных условий, открыто движение для всех видов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, движение открыто на автодороге Астана – Петропавловск, 18-230 км (Астана – Щучинск) и с 18:20 открыто движение на трассе Макинск – Аксу – Торгай, 0-240 км (Макинск – Торгай).
Ранее сообщалось, что все пригородные маршруты приостановили в связи с плохой погодой в Астане.
Отметим, что синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 23-25 ноября 2023 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript