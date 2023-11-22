В Казахстане сняли ограничение движения на 19 участках дорог

Пресс-служба АО "КазАвтоЖол" заявила о том, что ограничение снято на 19 участках автодорог, сообщает Zakon.kz.

Об этом компания написала в Telegram.

"Все выезды и въезды из столицы открыты, за исключением участка Астана – Павлодар", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, дождь) закрыты участки дорог в трех регионах Казахстана. Позже стало известно, что пригородные маршруты возобновили движение в Акмолинской области.