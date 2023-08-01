В МЧС показали, как спасатели тушили многоэтажное здание в Алматы
Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС города Алматы потушили сильный пожар в микрорайоне Аккент. В пресс-службе ведомства поделились фотографиями героев, сообщает Zakon.kz.
В серьезнейшем пожаре есть пострадавшие. В больницы доставили 31 человек, из них 16 – дети. Летальных исходов нет.
Чтобы спастись от огня люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях.
Фото: МЧС РК
По данным городского ДЧС, горела квартира на пятом этаже 16-этажного дома по адресу: мкр. Аккент, д. 54. Силы и средства ДЧС были направлены в Алатауский район по повышенному рангу.
Фото: МЧС РК
"Эвакуировано 300 человек, спасено около 70" - рассказал руководитель подразделения Департамента по ЧС в Алматы Айдар Скабаев.
Фото: МЧС РК
В 18:46 пожар в многоэтажке был ликвидирован.
Фото: МЧС РК
В ЧС обратили внимание, что тушение пожара значительно осложнялось припаркованными во дворе дома автомобилями и обратились к гражданам с просьбой не создавать препятствия для проезда экстренных служб.
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