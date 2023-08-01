Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В МЧС показали, как спасатели тушили многоэтажное здание в Алматы

В МЧС показали, как спасатели тушили многоэтажное здание в Алматы Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС города Алматы потушили сильный пожар в микрорайоне Аккент. В пресс-службе ведомства поделились фотографиями героев, сообщает Zakon.kz.

В серьезнейшем пожаре есть пострадавшие. В больницы доставили 31 человек, из них 16 – дети. Летальных исходов нет.

Чтобы спастись от огня люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях.


В МЧС показали, как спасатели тушили многоэтажное здание в Алматы

Фото: МЧС РК


По данным городского ДЧС, горела квартира на пятом этаже 16-этажного дома по адресу: мкр. Аккент, д. 54. Силы и средства ДЧС были направлены в Алатауский район по повышенному рангу.


В МЧС показали, как спасатели тушили многоэтажное здание в Алматы

Фото: МЧС РК


"Эвакуировано 300 человек, спасено около 70" - рассказал руководитель подразделения Департамента по ЧС в Алматы Айдар Скабаев.


В МЧС показали, как спасатели тушили многоэтажное здание в Алматы

Фото: МЧС РК


В 18:46 пожар в многоэтажке был ликвидирован.


В МЧС показали, как спасатели тушили многоэтажное здание в Алматы

Фото: МЧС РК


В ЧС обратили внимание, что тушение пожара значительно осложнялось припаркованными во дворе дома автомобилями и обратились к гражданам с просьбой не создавать препятствия для проезда экстренных служб.

Читайте также

Сколько алматинцев поступило в больницы города с места пожара

Пожар в алматинском микрорайоне Аккент потушен

Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления