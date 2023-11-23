В Алматы появится новая школа

В Алмалинском районе Алматы возведут новую школу на 1,5 тыс. мест на пересечении проспекта Райымбека с улицей Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил аким района Айдар Жакибаев 23 ноября 2023 года.

По его словам, строительно-монтажные работы завершатся в 4 квартале 2024 года.

Кроме того, акиматом района разрабатывается проектно-сметная документация на строительство пристройки к школе №16 на 300 мест и на строительство спортивного и актового залов к школе №58, экспертиза которой состоится в 4 квартале 2023 года.

"Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ – апрель 2024 года. Также ожидается, что в 1 квартале 2024 года будет подготовлено заключение государственной экспертизы по сейсмоусилению с капитальным ремонтом зданий школ №134 и №135 по улице Жарокова. Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ – май 2024 года". Айдар Жакибаев

Жакибаев добавил, что в 2023 году завершен капитальный ремонт гимназии №15 и в ноябре начаты строительно-монтажные работы по сейсмоусилению с капитальным ремонтом школы-гимназии №136.

"Работы будут завершены в августе 2024 года", – заключил он.

В сентябре 2023 года Ерболат Досаев, выступая перед общественностью, сообщил, какие школы снесут в городе.