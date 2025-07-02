#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.29
613.28
6.62
Общество

В Алмалинском районе Алматы завершено строительство школы на 1500 мест с 4 спортзалами

Завершено строительство школы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 15:39 Фото: акимат города Алматы
В Алмалинском районе Алматы завершено строительство одной из самых современных общеобразовательных школ города – нового учебного центра на 1500 мест по адресу: проспект Райымбека, 210/2 (угол улицы Ауэзова).

Объект реализуется в рамках Национального проекта "Комфортная школа". Школа станет важным ответом на острую нехватку ученических мест в районе, где дефицит оценивается примерно в 1400 мест. Ход работ в новом учебном заведении показал в ходе пресс-тура, организованного Региональной службой коммуникаций г. Алматы, аким Алмалинского района Арман Шамшин.

Строительство началось летом 2023 года и на сегодняшний день завершены все основные строительные этапы, включая внутренние отделочные работы. Сейчас ведется финальное оформление разрешительной документации, а уже в августе планируется открыть прием заявлений от будущих учеников. Первое занятие в новой школе запланировано на 1 сентября 2025 года.

Фото: акимат города Алматы

"Данный объект построен за год и три месяца. Здание трехэтажное. Все инженерные сети подведены, объект готов на 100%. Оборудование все необходимое тоже есть. Установлены парты, компьютеры, информационные доски. Объект готов к сдаче", – говорит управляющий директор строительной компании ТОО "BCN Group" Ербол Тураисов.

Общая площадь трехэтажного здания составляет около 16 000 м², что на 15-20% больше стандартных параметров типовых школ. Участок застройки – 2,53 гектара. Пространственная организация здания предусматривает четкое разделение по уровням образования: правое крыло отведено под начальную школу с отдельным входом, двумя малыми спортзалами и изолированными классами, левое крыло – для средней и старшей школы, а в центральной части разместятся столовая и актовый зал на 326 мест.

Фото: акимат города Алматы

"Весь объект состоит из 8 блоков. Третий – это основной административный блок, где на первом этаже будет находиться руководство школы. Пятый блок – это начальные классы и дошколята. Это вторые и третьи этажи. Остальные блоки предназначены для средних и старших классов. Во дворе имеются площадки для начальных классов, малые архитектурные формы. А для старшеклассников там предусмотрены площадки военной подготовки, футбольное и волейбольное поле", – говорит Ербол Тураисов.

Новая школа отвечает самым современным требованиям комфорта и безопасности. В здании предусмотрены четыре спортивных зала, STEM-лаборатории, зоны робототехники, библиотеки, коворкинги, а также лифты и пандусы для инклюзивной среды. Каждый этаж будет оснащен питьевыми фонтанчиками, а ученики получат личные шкафчики для хранения учебников. В целях безопасности здание оборудуется системой видеонаблюдения и тревожными кнопками.

Фото: акимат города Алматы

Школа строится по поручению президента Казахстана с целью ликвидации многосменного обучения и вывода из эксплуатации аварийных учебных зданий. Это не просто новая школа – это качественный шаг к улучшению образовательной инфраструктуры, создающий равные и комфортные условия для всех учеников.

Фото: акимат города Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Астане зафиксирован всплеск новых форм наркобизнеса
Общество
16:07, Сегодня
В Астане зафиксирован всплеск новых форм наркобизнеса
Аномально жаркая погода надвигается на Алматы и Шымкент, а чего ждать жителям Астаны
Общество
16:03, Сегодня
Аномально жаркая погода надвигается на Алматы и Шымкент, а чего ждать жителям Астаны
Могут ли ограничить движение грузового транспорта в Астане, рассказали в полиции
Общество
15:35, Сегодня
Могут ли ограничить движение грузового транспорта в Астане, рассказали в полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: