В Алмалинском районе Алматы завершено строительство школы на 1500 мест с 4 спортзалами

В Алмалинском районе Алматы завершено строительство одной из самых современных общеобразовательных школ города – нового учебного центра на 1500 мест по адресу: проспект Райымбека, 210/2 (угол улицы Ауэзова).

Объект реализуется в рамках Национального проекта "Комфортная школа". Школа станет важным ответом на острую нехватку ученических мест в районе, где дефицит оценивается примерно в 1400 мест. Ход работ в новом учебном заведении показал в ходе пресс-тура, организованного Региональной службой коммуникаций г. Алматы, аким Алмалинского района Арман Шамшин.

Строительство началось летом 2023 года и на сегодняшний день завершены все основные строительные этапы, включая внутренние отделочные работы. Сейчас ведется финальное оформление разрешительной документации, а уже в августе планируется открыть прием заявлений от будущих учеников. Первое занятие в новой школе запланировано на 1 сентября 2025 года.

Фото: акимат города Алматы

"Данный объект построен за год и три месяца. Здание трехэтажное. Все инженерные сети подведены, объект готов на 100%. Оборудование все необходимое тоже есть. Установлены парты, компьютеры, информационные доски. Объект готов к сдаче", – говорит управляющий директор строительной компании ТОО "BCN Group" Ербол Тураисов.

Общая площадь трехэтажного здания составляет около 16 000 м², что на 15-20% больше стандартных параметров типовых школ. Участок застройки – 2,53 гектара. Пространственная организация здания предусматривает четкое разделение по уровням образования: правое крыло отведено под начальную школу с отдельным входом, двумя малыми спортзалами и изолированными классами, левое крыло – для средней и старшей школы, а в центральной части разместятся столовая и актовый зал на 326 мест.

Фото: акимат города Алматы

"Весь объект состоит из 8 блоков. Третий – это основной административный блок, где на первом этаже будет находиться руководство школы. Пятый блок – это начальные классы и дошколята. Это вторые и третьи этажи. Остальные блоки предназначены для средних и старших классов. Во дворе имеются площадки для начальных классов, малые архитектурные формы. А для старшеклассников там предусмотрены площадки военной подготовки, футбольное и волейбольное поле", – говорит Ербол Тураисов.

Новая школа отвечает самым современным требованиям комфорта и безопасности. В здании предусмотрены четыре спортивных зала, STEM-лаборатории, зоны робототехники, библиотеки, коворкинги, а также лифты и пандусы для инклюзивной среды. Каждый этаж будет оснащен питьевыми фонтанчиками, а ученики получат личные шкафчики для хранения учебников. В целях безопасности здание оборудуется системой видеонаблюдения и тревожными кнопками.

Фото: акимат города Алматы

Школа строится по поручению президента Казахстана с целью ликвидации многосменного обучения и вывода из эксплуатации аварийных учебных зданий. Это не просто новая школа – это качественный шаг к улучшению образовательной инфраструктуры, создающий равные и комфортные условия для всех учеников.