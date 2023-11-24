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Почему десятки водоемов вернули государству в Акмолинской области

Почему десятки водоемов вернули государству в Акмолинской области Фото: unsplash
Сотрудниками природоохранной прокуратуры Акмолинской области государству возвращены 37 закрепленных водоемов и промысловых участков, площади которых составляет от 10 до 1900 га, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте надзорного органа, проведенным анализом прокуратурой выявлены грубейшие нарушения при пользовании закрепленными водоемами.

"В частности, систематически нарушались правила рыболовства, отсутствовали егерские службы по охране рыбных ресурсов, не проводилось зарыбление, мелиорационные и противозаморные мероприятия вовсе оставлены без внимания", – говорится в сообщении 24 ноября 2023 года.

Также сообщается, что лимиты на ловлю рыбы утверждались без проведения обязательного биологического обследования ихтиофауны.

"Для исправления сложившейся ситуации в акимат области и рыбную инспекцию внесены акты прокурорского надзора. В результате досудебной работы и судебных разбирательств выдано 73 уведомления и рекомендаций об устранении нарушений. Из 397 закрепленных водоемов и промысловых участков, 37 возвращены государству, то есть каждый 10-ый водоем не использовался по своему назначению".Прокуратура Акмолинской области

В настоящее время на рассмотрении в суде находится два иска о расторжении договоров на ведение рыбного хозяйства с недобросовестными пользователями.

"Рыбное хозяйство важно, как возобновляемый источник биоразнообразия нашего государства. Основная его задача – сохранить и приумножить ресурсы ихтиофауны".Прокуратура Акмолинской области

13 ноября 2023 года Генеральный прокурор РК Берик Асылов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о работе по возврату активов. Подробнее по ссылке.

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Акмолинская область
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