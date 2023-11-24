Прокуратура, полиция, операторы связи и банки объединились против мошенников
Поэтому появилась потребность объединения усилий представителей всех сторон, заинтересованных в борьбе с мошенниками.
Первая встреча прошла в офисе Tele2/Altel, на ней присутствовали представители городской прокуратуры, департамента полиции города, подразделений оператора АО "Казахтелеком" и банков. Семинар на тему совместного противостояния мошенничеству был инициирован прокуратурой. Участники обменялись опытом и предложили конкретные технические решения для минимизации проблемы.
Фото: пресс-служба прокуратуры Алматы
По словам Газиза Нурдаулетова, начальника Управления прокуратуры города Алматы, идея возникла во время рабочей встречи с представителями Tele2/Altel:
"Если обратиться к статистике, около восьми тысяч случаев интернет-мошенничеств зарегистрировано за три года в Алматы. Их раскрытие затруднено тем, что злоумышленники умело используют новые технологические возможности. Мы ищем креативные подходы и внедряем новые методы, технологические решения, например, можно использовать вариант с короткими исходящими номерами, которые не смогут использовать мошенники. Сегодня было отмечено, что это многостороннее движение, и только объединив усилия, можно достичь результатов. Полагаю, что тесное и плодотворное взаимодействие изменит ситуацию".Газиз Нурдаулетов
Самыми популярными остаются звонки, когда мошенники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, отправка фишинговых ссылок и звонки о мнимых ДТП, отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями Департамента полиции Алматы Игорь Пудовкин:
"Мы стараемся максимально оповещать население, сейчас в рамках меморандума о совместной работе с банками регулярно рассылаем памятки с предупреждениями и способами распознания мошеннических схем. Возможно, наладим сотрудничество и с провайдерами для рассылки информационных сообщений".Игорь Пудовкин
Старший эксперт по экономической безопасности Tele2/Altel Данияр Оржанов отметил, что основная задача – создать единый гибкий механизм, который в рамках закона позволял бы обмениваться четкой информацией и конкретным опытом:
"Я очень рад, что мы получили отклик от наших коллег из банков, правоохранительных структур. Возможно, нам стоит пересмотреть механизмы взаимодействия, чтобы эффективно осуществлять совместную работу и решать проблему мошенничества".Данияр Оржанов
Tele2/Altel постоянно разрабатывает и усиливает меры по защите абонентов от различного рода мошенников. В компании существует собственный утвержденный механизм с учетом всех законодательных мер, чтобы оперативно принимать запросы от правоохранительных органов и обрабатывать вне очереди. Это способствовало быстрому выявлению и пресечению работ станций нелегальной терминации трафика и использование эффективных методов их обнаружения и отключения.
Фото: пресс-служба прокуратуры Алматы
Партнерский материал.