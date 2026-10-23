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События

В нескольких областях Казахстана ограничили движение из-за мороза и непогоды

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 04:26 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана ограничено движение на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 24 октября 2026 года были введены ограничения на 22 участках автодорог республиканского и пяти участках областного значения.

Причиной стали ухудшение погодных условий и понижение температуры воздуха ниже -3 °C. Ограничения распространяются на грузовые автомобили, а также транспортные средства с прицепами и полуприцепами, не оборудованные зимними шинами.

Ограничения действуют в Павлодарской, Карагандинской, Абайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

В МЧС призывают водителей учитывать погодные условия, использовать зимние шины, соблюдать установленные ограничения и не выезжать на закрытые участки дорог.

Ранее на востоке страны семь работников энергетической компании, выполнявших работы на линиях электропередачи, застряли в снежном заносе.

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Камила Салкымбаева
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