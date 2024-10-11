Снег и заморозки: погода в Алматы на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в городе ожидаются заморозки. Непогода начнется с дождей, которые перейдут ночью в снег.

По данным ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 12 по 18 октября 2024 года жителей и гостей южной столицы ждет понижение температуры в ночные часы до -3°С . Практически всю неделю алматинцев будут сопровождать осадки.

12 октября: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный 3-8, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +16+18°.



13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +14+16°.

14 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +15+17°.

15 октября: облачно, дождь, временами сильный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +9+11°.

16 октября: облачно, дождь, временами сильный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +7+9°.

17 октября: переменная облачность, ночью снег. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1-3°, днем +7+9°.

18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью при заморозках -1-3°, днем +9+11°.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что на большей части страны под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, метель, гололед, на юге, юго-востоке страны в виде дождя, временами сильный дождь, в северных регионах – снег, временами сильный.