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События

Пассажиров аэропорта Астаны предупредили о возможных ложных тревогах

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:25 Фото: unsplash
Администрация Международного аэропорта Астаны обратилась с предупреждением к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы воздушной гавани, в Терминале 1 (T1) проводятся плановые работы по системе автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Характер работ включает в себя: временное отключение пожарных панелей, паяльные работы, профилактика и диагностика неисправностей.

Также специалисты назвали ориентировочное время проведения работ:

  • с 09:30 до 13:00;
  • с 14:00 до 15:00.

Кроме того, в период выполнения работ возможны кратковременные ложные срабатывания системы АПС.

В связи с этим пассажиров, сотрудников и арендаторов попросили с пониманием отнестись к проводимым работам.

Не так давно мы рассказывали, что Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции, таможни и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром в аэропорту Алматы пресекли попытку провоза наркотических средств.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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