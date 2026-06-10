Пассажиров аэропорта Астаны предупредили о возможных ложных тревогах

Администрация Международного аэропорта Астаны обратилась с предупреждением к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы воздушной гавани, в Терминале 1 (T1) проводятся плановые работы по системе автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Характер работ включает в себя: временное отключение пожарных панелей, паяльные работы, профилактика и диагностика неисправностей.

Также специалисты назвали ориентировочное время проведения работ:

с 09:30 до 13:00;

с 14:00 до 15:00.

Кроме того, в период выполнения работ возможны кратковременные ложные срабатывания системы АПС.

В связи с этим пассажиров, сотрудников и арендаторов попросили с пониманием отнестись к проводимым работам.

Не так давно мы рассказывали, что Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции, таможни и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром в аэропорту Алматы пресекли попытку провоза наркотических средств.