В матче "Ювентуса" и "Наполи" будет мало забитых мячей – эксперты

Итальянская Серия А топит снег горячей вывеской: "Ювентус" дома примет "Наполи". Кто окажется сильнее, северяне или южане, разберемся с экспертами Parimatch.

9 декабря



1:45 по времени Астаны

“Альянц Стэдиум” (Турин)

Туринцы выжимают максимум из санкций, под которые они попали. Да, пропуск сезона в Лиге чемпионов – это обидно и с финансовой, и с имиджевой точки зрения. Но вот тот факт, что "Юве" оставили без Лиги конференций, однозначно пошел команде во благо. У "старой синьоры" полно времени и сил, чтобы вернуть себе былое величие и чемпионский титул. Пока кажется, что это достижимо: в последний раз команда Макса Аллегри проигрывала еще в сентябре. Вместе с тем "Ювентус" очень прагматичен, и чаще всего побеждает с минимальным перевесом. Эксперты уверены, что и в матче с "Наполи" зрители вряд ли увидят хет-трик Влаховича или Кьезы: коэффициент на "индивидуальный тотал "Ювентуса" меньше 1.5" составляет 1.53.

Последние матчи "Ювентуса" (4-1-0, 7-3)

Серия А. "Монца" - "Ювентус" 1:2

Серия А. "Ювентус" - "Интер" 1:1

Серия А. "Ювентус" - "Кальяри" 2:1

Серия А. "Фиорентина" - "Ювентус" 0:1

Серия А. "Ювентус" - "Верона" 1:0

"Наполи"

Неаполитанцев немного лихорадит с самого начала сезона, но последние результаты совсем уж грустные. Да, 4 мяча от "Реала" еще можно списать на мощь соперника, а вот разгром от "Интера" — это все же перебор. Кажется, Вальтеру Маццари очень нужен зимний перерыв (пусть и очень короткий), чтобы привести команду в порядок ко второй половине сезона. Но пока приходится работать с тем, что есть. На игру с "Ювентусом" "Наполи" выйдет предельно мотивированным и очень постарается не опозориться. Эксперты верят в Хвичу и компанию, коэффициент на "Наполи" не проиграет" — 1.55.

Последние матчи "Наполи" (1-1-3, 5-10)

Серия А. "Наполи" - "Интер" 0:3

ЛЧ. "Реал Мадрид" - "Наполи" 4:2

Серия А. "Аталанта" - "Наполи" 1:2

Серия А. "Наполи" - "Эмполи" 0:1

ЛЧ. "Наполи" - "Унион Берлин" 1:1

Где смотреть матч "Ювентус" – "Наполи"

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Прогноз

Сейчас "Ювентус" и "Наполи" находятся в разной форме, но шансы на победу оцениваются как почти равные – 2.55 на "Юве" против 3.00 на неаполитанцев. При этом, обе команды очень мало забивают. Поэтому стоит обратить внимание на коэффициент 1.78 на "тотал меньше 2,5".