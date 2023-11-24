В Талдыкоргане правонарушительница пыталась избежать ареста с помощью фиктивной медсправки
В прокуратуре Жетысуской области рассказали, что постановлением Талдыкорганского административного суда от 23 ноября 2023 года управлявшая автомашиной в состоянии алкогольного опьянения женщина была привлечена к административной ответственности лишь в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет (ст.608 ч.1 КоАП).
Санкция же этой статьи предусматривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
"Однако суд не применил к гражданке У. административный арест ввиду предоставления ею медицинской справки о состоянии здоровья, исключающей применение административного ареста как к беременной женщине. В ходе встречной прокурорской проверки выяснилось, что правонарушитель ввела суд в заблуждение, предоставив фиктивный медицинский документ", - рассказали в прокуратуре.
После чего прокуратура Талдыкоргана внесла на постановление суда протест.
По факту подделки официального документа для принятия процессуального решения материалы направлены в Управления полиции города.
Ранее сообщалось, что в Таразе пьяный водитель перевозил жену и трех детей.