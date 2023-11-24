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В Талдыкоргане правонарушительница пыталась избежать ареста с помощью фиктивной медсправки

В Талдыкоргане правонарушительница пыталась избежать ответственностью с помощью фиктивной медсправки Фото: unsplash
Прокуратура Талдыкоргана выявила факт предоставления фиктивной справки, которую женщина-водитель представила в суд, чтобы избежать ареста, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Жетысуской области рассказали, что постановлением Талдыкорганского административного суда от 23 ноября 2023 года управлявшая автомашиной в состоянии алкогольного опьянения женщина была привлечена к административной ответственности лишь в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет (ст.608 ч.1 КоАП).

Санкция же этой статьи предусматривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

"Однако суд не применил к гражданке У. административный арест ввиду предоставления ею медицинской справки о состоянии здоровья, исключающей применение административного ареста как к беременной женщине. В ходе встречной прокурорской проверки выяснилось, что правонарушитель ввела суд в заблуждение, предоставив фиктивный медицинский документ", -  рассказали в прокуратуре.

После чего прокуратура Талдыкоргана внесла на постановление суда протест.

По факту подделки официального документа для принятия процессуального решения материалы направлены в Управления полиции города.

Ранее сообщалось, что в Таразе пьяный водитель перевозил жену и трех детей.

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Лариса Черненко
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