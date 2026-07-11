Женщина притворилась беременной и избежала ареста после пьяного ДТП в Аксу

Благодаря поддельной справке о беременности виновница ДТП в состоянии алкогольного опьянения избежала административного ареста, однако нарушение выявили прокуроры, сообщает Zakon.kz.

Межрайонный суд Аксу признал сотрудника отдела полиции виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу.

По данным прокуратуры, женщина, не имея водительских прав, совершила ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во время рассмотрения дела в суд была представлена справка о беременности, на основании которой административный арест заменили штрафом.

Прокуроры установили, что медицинский документ оказался поддельным. В ходе проверки было раскрыто коррупционное преступление и доказан факт фальсификации доказательств.

Суд назначил бывшему сотруднику полиции штраф в размере 6,6 млн тенге, пожизненно запретил занимать должности на государственной службе и лишил специального звания. Кроме того, сумма полученной взятки конфискована в доход государства.

В прокуратуре отметили, что суд также положительно оценил работу сотрудников надзорного органа, вынеся представление об их профессиональном опыте.

Приговор не вступил в законную силу.

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