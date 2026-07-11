#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
События

Женщина притворилась беременной и избежала ареста после пьяного ДТП в Аксу

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 10:48 Фото: Zakon.kz
Благодаря поддельной справке о беременности виновница ДТП в состоянии алкогольного опьянения избежала административного ареста, однако нарушение выявили прокуроры, сообщает Zakon.kz.

Межрайонный суд Аксу признал сотрудника отдела полиции виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу.

По данным прокуратуры, женщина, не имея водительских прав, совершила ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во время рассмотрения дела в суд была представлена справка о беременности, на основании которой административный арест заменили штрафом.

Прокуроры установили, что медицинский документ оказался поддельным. В ходе проверки было раскрыто коррупционное преступление и доказан факт фальсификации доказательств.

Суд назначил бывшему сотруднику полиции штраф в размере 6,6 млн тенге, пожизненно запретил занимать должности на государственной службе и лишил специального звания. Кроме того, сумма полученной взятки конфискована в доход государства.

В прокуратуре отметили, что суд также положительно оценил работу сотрудников надзорного органа, вынеся представление об их профессиональном опыте.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее 680 человек наказали после проверки выплат в системе образования Туркестанской области. Зарплату начисляли даже тем работникам, которые находились за пределами Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Талдыкоргане правонарушительница пыталась избежать ответственностью с помощью фиктивной медсправки
19:56, 24 ноября 2023
В Талдыкоргане правонарушительница пыталась избежать ареста с помощью фиктивной медсправки
Правила дорожного движения РК, ПДД РК, нарушение ПДД, нарушения ПДД, иск о ДТП, дорожное происшествие, авария, молоток судьи, суд
13:03, 25 марта 2026
Пьяная женщина без прав устроила ДТП в Курчатове
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
14:02, 09 июля 2026
Суд принял жесткое решение по боксеру Данияру Елеусинову, совершившему три пьяных ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский боксёр Адиль Асканбай вышел в полуфинал чемпионата Азии
10:32, Сегодня
Казахстанский боксёр Адиль Асканбай вышел в полуфинал чемпионата Азии
Новак Джокович признался, что недоволен своими результатами в 2026 году
09:59, Сегодня
Новак Джокович признался, что недоволен своими результатами в 2026 году
&quot;Ахмат&quot; объявил соперников на заключительном сборе в Сербии
09:15, Сегодня
"Ахмат" объявил соперников на заключительном сборе в Сербии
&quot;Елимай&quot; выглядит фаворитом&quot;: в Армении подвели итоги матча Лиги Конференций
08:29, Сегодня
"Елимай" выглядит фаворитом": в Армении подвели итоги матча Лиги Конференций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: