Полиция Караганды привлекла охранные фирмы для обеспечения порядка на улицах

В период 20 по 30 ноября на территории Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". В проведении данного мероприятия участвуют не только сотрудники органов внутренних дел, но и привлекаются представители общественных формирований, сообщает Zakon.kz.

25 ноября первый заместитель начальника ДП Карагандинской области полковник полиции Курмангали Исмагулов провел развод с полком дорожно-патрульной полиции УП г. Караганды, на котором приняли участие группы быстрого реагирования субъектов охранной деятельности, для совместного обеспечения охраны общественного порядка в наиболее криминогенных секторах г. Караганды. Ежедневно на помощь полиции в областном центре выделяется более 20 групп быстрого реагирования, а по области – более 70 ГБР.



"Во время дежурства сотрудникам ГБР необходимо реагировать на любые нарушения общественного порядка и выработать нулевую терпимость ко всем видам правонарушений, а именно обращать внимание на выброс мусора в неустановленных местах, плевки, выброс окурков и другие нарушения", – обратился к сотрудникам охранных агентств Исмагулов.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, для обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах между территориальными подразделениями ОВД и 82-ми субъектами охранной деятельности области заключены меморандумы.



Отмечается, что основными преимуществами профессиональной охраны является гарантированная безопасность и сохранность имущества, посредством оперативного реагирования на сигналы тревоги мобильными группами частных охранных структур, автотранспорт которых, оборудован специальными световыми, звуковыми сигналами и цветографическими схемами. В экипаж мобильной группы входят высокопрофессиональные охранники, прошедшие специальный курс обучения, обеспеченные вооружением, специальными средствами защиты и связи.

"Только совместными усилиями полиции и общественных формирований мы сможем добиться высоких результатов в предупреждении преступлений и правонарушений", – сказал полковник полиции Исмагулов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Караганды предотвратили массовую разборку, которая намечалась у одного из торговых домов города. Были задержаны 42 человека.