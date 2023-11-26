В Семее наркологи успешно лечат от табачной зависимости

Всего за несколько дней наркологи Семея могут излечить от многолетней привычки даже самых заядлых курильщиков. Отработанная на практике методика работает в большинстве случаев. О тонкостях лечения от табачной зависимости узнал корреспондент Zakon.kz.

О вреде табакокурения говорить не приходится. Еще в детстве нам внушали, что от одной сигареты можно убить лошадь. Но даже зная о том, к каким пагубным последствиям приводит курение табака, курильщики продолжают свое "дымное" дело. Курят трубки и сигареты, сигары и самокрутки. Все зависит от личных пристрастий и, конечно, от кошелька самого курильщика.

Но наступает момент, когда просто необходимо завязать с пагубной привычкой. У мужчин, чаще всего, это развитие хронических сердечно сосудистых заболеваний или болезнь пораженных табаком легких. А вот у женщин, особенно молодых, главной причиной бросить курить является будущее материнство.

"Женщины обращаются очень редко за помощью в лечение от табакокурения. Возможно, что им для того, чтобы бросить курить самостоятельно, хватает собственной силы воли. Нашими главными пациентами являются мужчины в возрасте от 30 до 60 лет и даже старше", – рассказывает врач-нарколог первой категории отдела наркологической службы Центра психического здоровья Абайской области Шуга Макышева.

Фото: Центр психического здоровья Абайской области

По ее словам, среди тех, кто нуждается в помощи специалистов, часто бывают курильщики с огромным стажем – 20-40 лет курения. Да и объемы потребления табака у некоторых просто запредельные – 2-3 пачки сигарет в сутки.

"Конечно, все это не может не сказаться на состоянии здоровья человека. Рано или поздно организм даст сбой и потребует лечения", – считают наркологи.

Практика показывает, что к наркологам за специализированной помощью обычно приходят, отчаявшись избавиться от привычки самостоятельно. Когда испробованы все возможные варианты: просто бросить пачку и забыть обо все, что мало у кого срабатывает, а также попытаться применить антитабачные пластыри или принимать по схеме специальные таблетки.

Однако далеко не каждый может даже при помощи пластырей и таблеток забыть о табаке. Поэтому табакокурение тоже является хроническим заболеванием, и зависимость лучше всего лечить вместе со специалистом.

Надо сказать, что лечение от табакокурения в Казахстане – дело сугубо добровольное и даже анонимное. И если пациент, желающий избавиться от вредной привычки, приходит на консультацию к наркологу, его никто не спросит его паспортных данных и, тем более, не поставит на учет.

И это во многом облегчает работу наркологов и не создает барьеров для самих пациентов. Как говорится: пришел, пролечился и ушел уже здоровый.

Самое важное, что лечение не потребует много времени и больших усилий. Методика, применяемая семейскими наркологами, отработана годами и дает отличные результаты.

Так, нарколог делает небольшую инъекцию в определенные биоточки, расположенные на задней стенки гортани. И чтобы избавиться от курения окончательно, иной раз достаточно одного укола антиникотинового препарата. Но в особо тяжелых случаях курильщику приходится пройти через эту процедуру до 5-6 раз.

"Главное, конечно, это настрой самого больного. Если человек решил избавиться от курения, то это уже полдела. Потому что если привели родственники, ничем хорошим это не кончится: рано или поздно курильщик вернется к своим привычкам, выработанным годами", – отметила Шуга Макышева.

Конечно, никто не может дать 100%-ную гарантию, что после курса лечения курильщик избавится от вредной привычки раз и навсегда. Но в большинстве случаев длительная ремиссия, как говорят медики, гарантирована.

По словам нарколога Шуги Макышевой, в ее медицинской практике был случай, когда женщина послу курса медикаментозного лечения не курила в течение многих лет. А некоторые и вовсе забывают о тяге к курению.

Надо сказать, что методика семейских наркологов широко известна среди курильщиков не только в родном городе, но и далеко за его пределами. За те годы, что практикуется лечение от табачной зависимости, специально для того, чтобы избавиться от курения, в Семей приезжали курильщики из разных городов Казахстана и даже из-за рубежа.