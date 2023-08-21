Тишины, тишины хочу: местные бары не дают спокойно спать алматинцам

На протяжении четырех лет жители центра Алматы не могут спать спокойно. Каждые выходные под их окнами шум, пьянки и драки. А все, потому что бары работают до самого утра. Корреспондент Zakon.kz узнал, как горожане намерены обрести долгожданную тишину.

"Аллея баров", в которую входит 15 заведений по улице Назарбаева 120-124, довольно популярное место отдыха в Алматы. Ежедневно центр притягивает до семи тысяч любителей ночной жизни. Зажигательная музыка, вкусная еда, летники на открытом воздухе. Но такая атмосфера дарит не всем хорошее настроение. Реальность омрачается для местных жителей: шум, различные запахи и тротуары, по которым невозможно пройти.

Без сна и покоя

В частности, на площадке НПП "Атамекен" жители жалуются на бары по улице Назарбаева 120 и 124. Алматинка Саида Таукелева рассказала, что по выходным им приходится по несколько раз вызывать в подмогу полицию.

"В пятницу, субботу, воскресенье наши дети и старики не спят до пяти утра. Это драки, хулиганства, непристойные занятия в кустах посетителями этих баров. В связи с чем мы неоднократно вынуждены вызывать патруль. Из наших домов и дворов сделали общественный туалет". Алматинка Саида Таукелева

По словам женщины, весной жители обратились в акимат Медеуского района и СЭС, чтобы в барах сделали замеры по уровню шума. Национальный центр экспертизы представил результаты, что нормы превышены.

"Это было весной, когда бары работали с закрытыми дверями. А что говорить про лето? Так еще здесь небезопасно находиться. К примеру, в июне прошлого года в 23:00 я возвращалась с детьми с мероприятия, когда возле баров началась перестрелка. Я и мои дети чуть не пострадали. Я не знаю, какое там оружие применялось, но началась паника и все разбежались в разные стороны. Я согласна МСБ надо жить, но, а где в этом случае граждане? Мы имеем право на спокойную жизнь, мы такие же плательщики налогов. Почему мои дети и родители должны жить в центре города и не ощущать себя в небезопасности?". Алматинка Саида Таукелева

Кошмарят бизнес

Владелец одного из баров по улице Назарбаева 120 Тамерлан Султангалиев заявил, что последние несколько лет "Аллея баров" превратилась в эпицентр спецопераций. В результате в заведениях стало меньше посетителей, прибыль сократилась, а достопримечательность приобрела дурную славу.

"Приезжают до 20 представителей собра (специальный отряд быстрого реагирования), отгонят клиентов, выдирают провода из музыкального оборудования. Одним словом, кошмарят бизнес. В лучшие дни проходимость нашей улицы была до семи тысяч человек в день, за лето она упала вдвое. Наш чек сократился в два раза, вместе с ним и средний чек. Это место стало отпугивать посетителей. Многие мои коллеги задумались закрывать бизнес. Десятки людей рискуют потерять работу". Владелец бара Тамерлан Султангалиев

Фото: Zakon.kz

Куда идти туристам?

Председатель Ассоциации гидов Айгуль Каратаева выступила в защиту баров. Она обратила внимание на то, что туристам некуда ходить ночью. А бары входят в топ-достопримечательностей.

"В Алматы мало мест, которые туристы могли бы посещать. И вечерами в первую очередь они идут в бары рядом с домом. Если их закрывать по ночам, то куда нам их водить?". Председатель Ассоциации гидов Айгуль Каратаева

Фото: Zakon.kz

До 23:00 шумите сколько хотите

Председатель палаты юридических консультантов Adilzanger Жанетта Тамелева подчеркнула, что ночной сон важен для всех и здоровье граждан должно быть превыше всего. Штраф за нарушение тишины составляет 17 250 тенге. За повторное нарушение в течение года — 34 500 тенге (10 МРП). Для предпринимателей штраф за нарушение тишины выше — от 20 до 150 МРП (от 69 тысяч до 517 500 тенге).

"До 23:00, пожалуйста, без проблем шумите, но это все должно происходить в самом заведении. Но мы видим, что некоторые бары занимают землю общего пользования, у них нет разрешения от акимата, люди не могут пользоваться проходом. Там идет распитие спиртных напитков, это также предусмотрено нормами КоАП". Председатель палаты юридических консультантов Adilzanger Жанетта Тамелева

Фото: Zakon.kz

Дружно жить будем?

В Алматы 10 тысяч точек общепита почти половина из них имеют летние площадки. Собственники баров говорят, что в жару в зале гостей даже не бывает, практически все предпочитают летники. Поэтому владельцы готовы нести общую социальную ответственность, назначать дежурных и создать общий штрафной фонд. Все заведения готовы подписать консорциальное соглашение по регулированию уровня шума, сотрудничеству с органами правопорядка.

"Предлагаем заключить меморандум между жителями и представителями баров. Мы хотим взять социальную ответственность за своих гостей. Готовы отвечать за 10 метров, которые отходят от баров, то есть за мусор, благоустройство, гостей, которые там находятся. Для контроля посетителей, можем предложить систему браслетов. Давайте создадим финансовый фонд ради улучшения инфраструктуры. Можно назначать дежурного от бара, который будет следить за поведением пьяных гостей", - поступили предложения от сотрудников баров.

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В свою очередь жители настаивают:

увеличить патрулирование на аллеях;

установить будку с полицейскими;

установить камеры видеонаблюдения с аудио-видеофиксацией;

внести законодательные поправки, приостанавливающие работу баров при пятикратном нарушении тишины в течение месяца при наличии коллективных обращений;

запрет на незаконные летники и на музыку на улице после 22:00;

запрет на приватизацию тротуарных зон и улиц под летние площадки.

Фото: Zakon.kz

В речи бизнесменов не было сказано про то, что бары прекратят ночную работу. А ведь для жителей главное – тишина. Поэтому смогут ли стороны договориться станет известно на следующих встречах. А пока прокуратура пообещала разобраться с нарушителями общественного порядка и снизить градус напряжения.