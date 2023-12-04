Сколько еще новых пригородных маршрутов запустят в Алматы

В Алматы до конца 2024 года будут запущены 20 новых пригородных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"В целях улучшения транспортной связи и обеспечения жителей пригородной зоны общественным транспортом, согласно Дорожной карте по реализации "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", до конца 2024 года планируется организовать 20 новых пригородных маршрутов. Такое решение было принято депутатами на внеочередной ХІ сессии маслихата Алматы".

Также сообщается, что до конца 2023 года планировалось организовать 10 новых пригородных маршрутов, из которых на сегодня организовано девять:

№216 пос. Даулет Талгарский района – ж/д вокзал Алматы 1;

№223 пос. Туганбай, Нура Талгарский район – ж/д вокзал Алматы 1;

№232 комплекс Султан пос. Туздыбастау – ж/д вокзал Алматы 2;

№233 пос. Карой Илийский район – автовокзал Саяхат;

№234 пос. Еламан – рынок Жетысу;

№235 пос. Исаево – северное кольцо рынок Салем;

№236 пос. Каргалы Жамбылский район – разворотная площадка Толеби Яссауи;

№240 пос. Батыр Илийский район – ТД Адем;

№247 пос. Мынбаев Жамбылский район – разворотная площадка Толеби Яссауи.

"Маршрут №244 планируется открыть по мере приобретения перевозчиками новых автобусов до конца текущего года". Пресс-служба акимата Алматы

Вместе с тем открыты новые городские маршруты №9, №89, №97.

В связи с большой протяженностью, разделены схемы двух действующих маршрутов:

маршрут №20 – на маршруты №20 и №58;

маршрут №115 – на маршруты №115 и №136.

Также до конца текущего года будет разделен маршрут №27 – на маршруты №27 и №76, планируется организовать по мере приобретения перевозчиками новых автобусов.

Внесены изменения в перечень социально значимых пассажирских пригородных сообщений Алматы в области железнодорожного транспорта.

Так, будут изменены название и схема движения (продление до станции Алматы 2) на "Казыбек бек – ж/д вокзал Алматы-2 – Казыбек бек" для юридического уточнения в решении маслихата Алматы.

В акимате Алматы напомнили, что в 2017 году в направлении "ж/д вокзал Алматы 1 – станция Узынагаш – ж/д вокзал Алматы 1" был организован социально значимый электрический железнодорожный маршрут.

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Ранее сообщалось, что по результатам анализа пассажиропотока в метро Алматы увеличено количество составов. Подробности по ссылке.