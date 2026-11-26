Вечер 26 ноября 2026 года в Алматы ознаменовался необычно красивым закатом, сообщает Zakon.kz.

Событие длилось недолго, буквально за десятки минут до наступления сумерек. Горожане, успевшие запечатлеть огненно-красное небо, которое пересекали серые облака, делятся кадрами красоты в соцсетях.

Предлагаем тем, кто пропустил это небесное событие, полюбоваться им на фото и видео.

Между тем синоптики сегодня предупредили алматинцев об ожидаемом резком понижении температуры воздуха днем 27 ноября: до +5...+7°С тепла. А в акимате готовятся к ненастной погоде. С 02:00 до 19:00 27 ноября прогнозируются сильные осадки, порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.