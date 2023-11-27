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Алматинцы бесплатно учат иностранные языки в библиотеках мегаполиса

Алматинцы бесплатно учат иностранные языки в библиотеках мегаполиса Фото: пресс-служба акимата Алматы
В библиотеках Алматы можно учить турецкий, английский, немецкий, французский и китайский языки. Такую уникальную возможность имеют как дети, так и взрослые любители книжного мира.

Занятия для желающих обогатить свой лингвистический арсенал ведут лучшие преподаватели вузов, представители посольств и волонтеры, при этом абсолютно бесплатно.

В Управлении культуры отметили, что библиотеки города активно работают, чтобы привить интерес к чтению книг и стимулировать познавательную деятельность посетителей.

"Мы активно поддерживаем креативные инициативы, способствующие разностороннему развитию общества и укреплению межкультурного понимания. Мы с гордостью можем сказать, что наши библиотеки становятся мультифункциональными культурными центрами, где специалисты проводят литературные викторины, встречи с авторами, разные тематические конкурсы, организовывают книжные клубы и языковые кружки. К слову, порядка 4000 человек уже прошли курсы иностранного языка, это в основном дети от 5 до 17 лет. Таким образом, мы реализовываем поручение Главы государства, стараемся пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг. В целом в библиотеках ведется работа по цифровизации, обновлению книжного фонда и эти вопросы на особом контроле акима города". Руководитель Управления культуры акимата Алматы Гани Майлибаев

Дети дошкольного возраста вместе с родителями принимают активное участие в таких проектах, как "Оңай English", English for kids, Mama&me и "Читай-ка". Отметим, что библиотеки Алматы также создают все условия для желающих изучать и развивать казахский язык: обучают художественному письму, правильной речи, ораторскому искусству.

Алматинцы бесплатно учат иностранные языки в библиотеках мегаполиса

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Предлагаем подписаться на официальную страницу библиотечной сети Алматы в Instagram @library.almaty и получить подробную информацию касательно графика занятий.

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