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Чиновники Костанайской области месяцами рассматривали заявки аграриев на субсидии

Чиновники Костанайской области месяцами рассматривали заявки аграриев на субсидии Фото: unsplash
Сотрудники прокуратуры Костанайской области в деятельности Управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата региона выявили волокиту рассмотрения заявок по субсидированию сельхозтоваропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе напомнили, что основная цель субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, – повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях.

"В регионе на субсидирование агропромышленного комплекса выделено 3,3 млрд тенге, при этом заявки 865 предпринимателей оставались не рассмотренными с мая 2023 года, тогда как срок оказания услуги составляет 14 рабочих дней", – говорится в сообщении 28 ноября 2023 года.

По внесенному прокуратурой Костанайской области акту надзора нарушения устранены, 757 сельхозтоваропроизводителям региона акиматом региона выплачены субсидии на сумму 3,3 млрд тенге.

"Для недопущения подобных фактов впредь управлением приняты организационно-распорядительные меры по своевременному рассмотрению заявок государственной поддержки", – добавили в прокуратуре Костанайской области.

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